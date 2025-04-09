Украинский дрон поразил российский бомбардировщик Ту-22М3 – Сырский

Главком ВСУ заявил об операции Сил обороны, в результате которой был поражен российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3

Ту-22М3 (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил в интервью LB, что "несколько дней назад" украинский дрон поразил российский бомбардировщик Ту-22М3.

"Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился – и наш дрон его поразил. Стоимость – около $100 млн", – сказал Сырский, рассказывая об атаках Сил обороны на российские аэродромы.

В ночь на 31 марта российская военная пропаганда сообщала о взрывах в районе аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ, указывая, что там базируются самолеты стратегической авиации Ту-22М3, которые запускают по Украине ракеты Х-22 и Х-32.

Неделю спустя, 7 апреля, украинское киберсообщество "КіберБорошно" опубликовало спутниковые снимки с последствиями атаки на "Шайковку". По данным OSINT-исследователей, было уничтожено техническое помещение для обслуживания ракет, повреждены другие сооружения и уничтожена часть ракет. На другой части аэродрома видны остатки после поражения, вероятно, от помещения с ракетами. Но "КіберБорошно" предполагает, что это также могут быть части самолета.

Генштаб ВСУ также сообщал об успешной атаке Сил обороны на аэродром "Энгельс-2" 20 марта, в результате которой россияне потеряли 96 крылатых ракет воздушного базирования. В то же время на этом аэродроме базируются бомбардировщики Ту-160, а не Ту-22М3.

СПРАВКА Ту-22М – сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Разработан в 1960-х годах. Производился в двух основных модификациях: Ту-22М2 (снят с вооружения в 1990-х годах) и Ту-22М3, который производился с 1978 по 1993 год и эксплуатируется в России. РФ активно применяет этот тип самолета для атак по Украине. Ту-22М – сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Разработан в 1960-х годах. Производился в двух основных модификациях: Ту-22М2 (снят с вооружения в 1990-х годах) и Ту-22М3, который производился с 1978 по 1993 год и эксплуатируется в России. РФ активно применяет этот тип самолета для атак по Украине.

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