Украинский дрон поразил российский бомбардировщик Ту-22М3 – Сырский
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил в интервью LB, что "несколько дней назад" украинский дрон поразил российский бомбардировщик Ту-22М3.
"Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился – и наш дрон его поразил. Стоимость – около $100 млн", – сказал Сырский, рассказывая об атаках Сил обороны на российские аэродромы.
В ночь на 31 марта российская военная пропаганда сообщала о взрывах в районе аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ, указывая, что там базируются самолеты стратегической авиации Ту-22М3, которые запускают по Украине ракеты Х-22 и Х-32.
Неделю спустя, 7 апреля, украинское киберсообщество "КіберБорошно" опубликовало спутниковые снимки с последствиями атаки на "Шайковку". По данным OSINT-исследователей, было уничтожено техническое помещение для обслуживания ракет, повреждены другие сооружения и уничтожена часть ракет. На другой части аэродрома видны остатки после поражения, вероятно, от помещения с ракетами. Но "КіберБорошно" предполагает, что это также могут быть части самолета.
Генштаб ВСУ также сообщал об успешной атаке Сил обороны на аэродром "Энгельс-2" 20 марта, в результате которой россияне потеряли 96 крылатых ракет воздушного базирования. В то же время на этом аэродроме базируются бомбардировщики Ту-160, а не Ту-22М3.
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