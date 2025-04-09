Український дрон уразив російський бомбардувальник Ту-22М3 – Сирський

Ту-22М3 (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив в інтерв'ю LB, що "кілька днів тому" український дрон уразив російський бомбардувальник Ту-22М3.

"Декілька днів тому нашими вдалими діями був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. Якраз тільки приземлився — і наш дрон його вразив. Вартість — близько $100 млн", – сказав Сирський, розповідаючи про атаки Сил оборони на російські летовища.

У ніч проти 31 березня російська воєнна пропаганда повідомляла про вибухи у районі аеродрому "Шайковка" у Калузькій області РФ, вказуючи, що там базуються літаки стратегічної авіації Ту-22М3, які запускають по Україні ракети Х-22 та Х-32.

Тиждень потому, 7 квітня, українська кіберспільнота КіберБорошно опублікувала супутникові знімки із наслідками атаки на "Шайковку". За даними OSINT-дослідників, було знищено технічне приміщення для обслуговування ракет, пошкоджено інші споруди та знищено частину ракет. На іншій частині аеродрому видно залишки після ураження, ймовірно, від приміщення з ракетами. Але КіберБорошно припускає, що це також можуть бути частини літака.

Фото: КіберБорошно

Фото: КіберБорошно

Генштаб ЗСУ також повідомляв про успішну атаку Сил оборони на аеродром "Енгельс-2" 20 березня, унаслідок якої росіяни втратили 96 крилатих ракет повітряного базування. Водночас на цьому аеродромі базуються бомбардувальники Ту-160, а не Ту-22М3.

ДОВІДКА Ту-22М – надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Розроблений в 1960-х роках. Виготовлявся у двох основних модифікаціях: Ту-22М2 (знятий з озброєння в 1990-х роках) та Ту-22М3, який виготовлявся з 1978 до 1993 року та експлуатується в Росії. РФ активно застосовує цей тип літака для атак по Україні. Ту-22М – надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Розроблений в 1960-х роках. Виготовлявся у двох основних модифікаціях: Ту-22М2 (знятий з озброєння в 1990-х роках) та Ту-22М3, який виготовлявся з 1978 до 1993 року та експлуатується в Росії. РФ активно застосовує цей тип літака для атак по Україні.

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