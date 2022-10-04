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Украинцы меньше чем за сутки собрали 2,3 млн грн на учебник по истории для Илона Маска

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 15:38
Украинцы меньше чем за сутки собрали 2,3 млн грн на учебник по истории для Илона Маска - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Украинцы меньше чем за сутки собрали 2,3 млн грн "на учебник по истории" для американского миллиардера Илона Маска. Об этом сообщил волонтер Сергей Притула.

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3 октября Маск разместил в Twitter скандальный пост, которым фактически предложил Украине капитуляцию. В его публикации также был тезис "Крым остается частью России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева", в связи с чем блогер Игорь Лаченков, который вместе с Притулой ранее собрал более 600 млн грн на "народные байрактары", объявил сбор средств на учебник по истории для Илона Маска.

Сегодня Притула сообщил, что сбор "на учебник по истории" для Маска закрыт.

"В общей сложности собрали фантастическую сумму в 2,3 млн грн. На эти средства купим сам учебник и партию раций Motorola R7 для ВСУ", – написал Притула.

Украинцы меньше чем за сутки собрали 2,3 млн грн на учебник по истории для Илона Маска
  • 3 октября Илон Маск решил высказать в Twitter свое "виденье" окончания российско-украинской войны. В "плане" Маска - отказ Украины от вступления в НАТО, возобновление подачи воды в "российский" Крым, а также проведение "референдумов" на временно оккупированных территориях под наблюдением ООН.
  • Посты Маска вызвали шквал критики в Украине и мире. Отреагировал и президент Владимир Зеленский. Сегодня Маск ответил Зеленскому – уверяет, что все еще поддерживает Украину.

Читайте также: "Этот день настал. Украинцы выкупают Tesla" – Илон Маск стал героем украинских мемов

Оксана Житнюк
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Илон Маск сергей притула сбор игорь лаченков
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