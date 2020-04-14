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Украинцы считают, что Зеленский должен уволить или отстранить Ермака - опрос

Украинцы считают, что Зеленский должен уволить или отстранить Ермака - опрос - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
14.04.2020, 19:44

32% украинцев слышали о скандале с видеозаписями брата главы Офиса президента Андрея Ермака

Большинство украинцев из тех, которые знают о скандале с записями брата главы Офиса президента Андрея Ермака, считают, что президент должен либо отправить его в отставку, либо отстранить на время расследования. Таковы результаты опроса, проведенного КМИС с 7 по 11 апреля.

32% опрошенных ответили, что слышали о скандале с видеозаписями.

Среди них 38% считают, что президент Владимир Зеленский должен отправить Ермака в отставку.

50% полагают, что Зеленский должен отстранить его на время расследования, но решение об отставке или продолжении работы Ермака принимать по результатам расследования.

3% считают, что президент не должен никак реагировать на публикации этих записей.

Вадим Ребрина
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коррупция опрос андрей ермак Владимир Зеленский
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