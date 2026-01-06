Украинцы смогут получать уведомления о бумажной повестке онлайн – детали
С этого времени в государственном приложении Резерв+ можно получить уведомление об отправке военкоматом бумажной повестки, сообщило Министерство обороны.
"Теперь в приложении появилась возможность включить оповещение о том, что территориальный центр комплектования прислал бумажную повестку по почте. Эта функция поможет военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпошту", – говорится в сообщении.
В то же время в Минобороны отметили, что это извещение не является повесткой, а лишь информационным сообщением – его получение или прочтение не считается вручением повестки.
МО привело такие детали по поводу нововведения:
→ использование этой функции является добровольным – гражданин может по собственному желанию включить или выключить такое оповещение в меню Резерв+;
→ в таком извещении указываются дата и время, когда надо прибыть в ТЦК;
→ однако порядок того, как направляются повестки, не изменился – их по-прежнему печатают в бумажном виде и доставляют Укрпоштой.
Также в приложении есть уведомления о подаче и снятии с розыска; нарушении правил воинского учета и штрафах; обновлении электронного военного документа Резерв ID; обновлении и получении данных; получении отсрочки или бронирования и получении электронного направления на военно-врачебную комиссию.
Минобороны анонсировало, что в течение квартала в Резерв+ станут доступны уведомления о постановке на учет, снятии и исключении из него, а также об отмене отсрочки.
- Ранее ведомство объяснило LIGA.net, что бумажные военные билеты, выданные ранее, продолжают действовать, однако новые военно-учетные документы создаются онлайн.
Комментарии (0)