Украинцы смогут получать уведомления о бумажной повестке онлайн – детали

Пользователи Резерв+ смогут добровольно узнать о том, что ТЦК прислал им бумажную повестку по почте

С этого времени в государственном приложении Резерв+ можно получить уведомление об отправке военкоматом бумажной повестки, сообщило Министерство обороны.

"Теперь в приложении появилась возможность включить оповещение о том, что территориальный центр комплектования прислал бумажную повестку по почте. Эта функция поможет военнообязанным быть в курсе своего статуса, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпошту", – говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны отметили, что это извещение не является повесткой, а лишь информационным сообщением – его получение или прочтение не считается вручением повестки.

МО привело такие детали по поводу нововведения:

→ использование этой функции является добровольным – гражданин может по собственному желанию включить или выключить такое оповещение в меню Резерв+;

→ в таком извещении указываются дата и время, когда надо прибыть в ТЦК;

→ однако порядок того, как направляются повестки, не изменился – их по-прежнему печатают в бумажном виде и доставляют Укрпоштой.

Также в приложении есть уведомления о подаче и снятии с розыска; нарушении правил воинского учета и штрафах; обновлении электронного военного документа Резерв ID; обновлении и получении данных; получении отсрочки или бронирования и получении электронного направления на военно-врачебную комиссию.

Минобороны анонсировало, что в течение квартала в Резерв+ станут доступны уведомления о постановке на учет, снятии и исключении из него, а также об отмене отсрочки.