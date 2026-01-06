Українці зможуть отримувати сповіщення про паперову повістку онлайн – деталі

Користувачі Резерв+ зможуть добровільно дізнатися про те, що ТЦК надіслав їм паперову повістку поштою

Ілюстративне фото: Depositphotos

Від цього часу у державному застосунку Резерв+ можна отримати сповіщення про надсилання військкоматом паперової повістки, повідомило Міністерство оборони.

"Тепер у застосунку з’явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що територіальний центр комплектування надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов’язаним бути в курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Міноборони наголосили, що це сповіщення не є повісткою, а лише інформаційним повідомленням – його отримання або прочитання не вважається врученням повістки.

МО навело такі деталі стосовно нововведення:

→ використання цієї функції є добровільною – громадянин може за власним бажанням увімкнути або вимкнути таке сповіщення у меню Резерв+;

→ у такому сповіщенні вказуються дата і час, коли треба прибути до ТЦК;

→ однак порядок того, як надсилаються повістки, не змінився – їх як і раніше друкують у паперовому вигляді та доставляють Укрпоштою.

Також у застосунку є сповіщення про подання та зняття з розшуку; порушення правил військового обліку та штрафи; оновлення електронного військового документа Резерв ID; оновлення та отримання даних; здобуття відстрочки чи бронювання та отримання електронного скерування на військово-лікарську комісію.

Міноборони анонсувало, що впродовж кварталу у Резерв+ стануть доступні сповіщення про взяття на облік, зняття та виключення з нього, а також стосовно скасування відстрочки.