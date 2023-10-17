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Умер шоумен Сивохо, который в 2020 году предлагал "примирение" с террористами ЛДНР

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 10:34
Умер шоумен Сивохо, который в 2020 году предлагал
Сергей Сивохо (Фото: скриншот с видео)

Скончался украинский шоумен Сергей Сивохо, который был советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны в 2019-2020 годах. Об этом сообщил актер Дмитрий Лаленков.

Близкие артиста пишут, что он умер рано утром 17 октября.

Сивохо было 54 года.

Другие подробности кончины пока неизвестны.

Во время пребывание на должности советника секретаря СНБО Сивохо предлагал "примирение" с террористами ЛДНР, а также говорил, что Украину не берут в НАТО из-за "внутреннего конфликта". 

  • 21 октября 2019-го экс-продюсер Квартала-95 комик Сивохо стал советником секретаря СНБО Алексея Данилова: он отвечал за гуманитарную политику, "работу с людьми и смыслами".
  • 12 марта 2020 года Сивохо организовал презентацию "Национальной платформы примирения", где назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом". Презентация была сорвана
  • 30 марта стало известно, что Сивохо больше не советник секретаря СНБО. 

Смотрите также: Сивохо огорчен. Назвал решение Зеленского по Минску "непонятными телодвижениями"

Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассСергей Сивохо
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