Умер шоумен Сивохо, который в 2020 году предлагал "примирение" с террористами ЛДНР

Скончался украинский шоумен Сергей Сивохо, который был советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны в 2019-2020 годах. Об этом сообщил актер Дмитрий Лаленков.

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Близкие артиста пишут, что он умер рано утром 17 октября.

Сивохо было 54 года.

Другие подробности кончины пока неизвестны.

Во время пребывание на должности советника секретаря СНБО Сивохо предлагал "примирение" с террористами ЛДНР, а также говорил, что Украину не берут в НАТО из-за "внутреннего конфликта".

21 октября 2019-го экс-продюсер Квартала-95 комик Сивохо стал советником секретаря СНБО Алексея Данилова: он отвечал за гуманитарную политику, "работу с людьми и смыслами".

12 марта 2020 года Сивохо организовал презентацию "Национальной платформы примирения", где назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом". Презентация была сорвана.

30 марта стало известно, что Сивохо больше не советник секретаря СНБО.

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