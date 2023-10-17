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Помер шоумен Сивохо, який у 2020 році пропонував "примирення" з терористами ЛДНР

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 10:34
Помер шоумен Сивохо, який у 2020 році пропонував
Сергій Сивохо (Фото: скриншот із відео)

Помер український шоумен Сергій Сивохо, який був радником секретаря Ради нацбезпеки та оборони у 2019-2020 роках. Про це повідомив актор Дмитро Лалєнков.

Близькі артиста пишуть, що він помер рано-вранці 17 жовтня.

Сивохо було 54 роки.

Інші подробиці смерті поки невідомі.

Під час перебування на посаді радника секретаря РНБО Сивохо пропонував "примирення" з терористами ЛДНР, а також говорив, що Україну не беруть до НАТО через "внутрішній конфлікт".

  • 21 жовтня 2019-го експродюсер Кварталу-95 комік Сивохо став радником секретаря РНБО Олексія Данілова: він відповідав за гуманітарну політику, "роботу з людьми та смислами".
  • 12 березня 2020 року Сивохо організував презентацію "Національної платформи примирення", де назвав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом". Презентація була зірвана.
  • 30 березня 2020 року стало відомо, що Сивохо не радник секретаря РНБО.

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Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасСергій Сивохо
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