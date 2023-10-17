Помер шоумен Сивохо, який у 2020 році пропонував "примирення" з терористами ЛДНР

Помер український шоумен Сергій Сивохо, який був радником секретаря Ради нацбезпеки та оборони у 2019-2020 роках. Про це повідомив актор Дмитро Лалєнков.

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Близькі артиста пишуть, що він помер рано-вранці 17 жовтня.

Сивохо було 54 роки.

Інші подробиці смерті поки невідомі.

Під час перебування на посаді радника секретаря РНБО Сивохо пропонував "примирення" з терористами ЛДНР, а також говорив, що Україну не беруть до НАТО через "внутрішній конфлікт".

21 жовтня 2019-го експродюсер Кварталу-95 комік Сивохо став радником секретаря РНБО Олексія Данілова: він відповідав за гуманітарну політику, "роботу з людьми та смислами".

12 березня 2020 року Сивохо організував презентацію "Національної платформи примирення", де назвав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом". Презентація була зірвана.

30 березня 2020 року стало відомо, що Сивохо не радник секретаря РНБО.

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