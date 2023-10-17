Помер шоумен Сивохо, який у 2020 році пропонував "примирення" з терористами ЛДНР
17.10.2023, 10:34
Сергій Сивохо (Фото: скриншот із відео)
Помер український шоумен Сергій Сивохо, який був радником секретаря Ради нацбезпеки та оборони у 2019-2020 роках. Про це повідомив актор Дмитро Лалєнков.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Близькі артиста пишуть, що він помер рано-вранці 17 жовтня.
Сивохо було 54 роки.
Інші подробиці смерті поки невідомі.
Під час перебування на посаді радника секретаря РНБО Сивохо пропонував "примирення" з терористами ЛДНР, а також говорив, що Україну не беруть до НАТО через "внутрішній конфлікт".
- 21 жовтня 2019-го експродюсер Кварталу-95 комік Сивохо став радником секретаря РНБО Олексія Данілова: він відповідав за гуманітарну політику, "роботу з людьми та смислами".
- 12 березня 2020 року Сивохо організував презентацію "Національної платформи примирення", де назвав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом". Презентація була зірвана.
- 30 березня 2020 року стало відомо, що Сивохо не радник секретаря РНБО.
Дивіться також: Сивохо засмучений. Назвав рішення Зеленського щодо Мінська "незрозумілими рухами"
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
Схоже на ядерний гриб. З'явилося нове відео удару по заводу "Юність" у Сорокиному під Луганськом 26.09.2023ЗСУ про бої на лінії Куп'янськ-Лиман: Сирський постійно вдосконалює тактику, Росія хоче реваншу 08.08.2023Втрати Росії: ЗСУ знищили 560 окупантів, 29 одиниць техніки та 19 артсистем за добу 08.08.2023
Останні новини
Коментарі