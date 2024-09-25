Умеров объяснил, почему $6 млрд от США для помощи Украине "не сгорят"

Министр объяснил, что речь идет не о деньгах, а о запасах оружия Пентагона на эту сумму

Рустем Умеров (Фото: страница в Facebook)

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что $6,2 млрд, которые США выделили на помощь Украине, "не сгорят" до конца сентября. В интервью Lb.ua он объяснил, как работает этот механизм помощи.

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Глава Минобороны сказал, что $6,2 млрд – это не деньги непосредственно, а разрешение по программе президента PDA (Presidential Drawdown Authority). Ежегодно американский президент, сейчас это Джо Байден, без разрешения Конгресса может предоставить любой стране военную помощь на $100 млн из запасов Пентагона.

В случае с Украиной Конгресс разрешил увеличить объем помощи до $7,8 млрд, отметил Умеров. И если на складах Пентагона есть оружие, то на эту сумму его можно передать Украине.

"На третий год активной войны на складах уже почти ничего нет из нашего первого приоритета потребностей. Но мы работаем активно с Пентагоном, Белым домом и Конгрессом над тем, чтобы получить вооружение на всю сумму из того, что есть. Поэтому эти $6 млрд "не сгорят", – подчеркнул Умеров.

Он добавил, что вины Украины или США в том, что 30 сентября истекает срок для использования $6,2 млрд помощи, нет, ведь это "операционные вопросы". Пока все идет по плану, говорят партнеры, и помощь Минобороны в решении этого вопроса не нужна, добавил министр.

5 августа агентство Reuters писало, что администрация Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы до конца сентября разрешить использовать $6 млрд военной помощи для Украины.

14 сентября Белый дом обратился в Конгресс с просьбой продлить срок финансирования программы PDA до 2025 года, чтобы средства "не сгорели".

В Пентагоне 20 сентября пообещали использовать все $5,8 млрд из президентской программы PDA на вооружение для Украины.

Как сообщило 25 сентября издание Politico, Белый дом работает над продолжением военной помощи Украине, которая может "сгореть". Разрабатывается план Б.

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