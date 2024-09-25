Умєров пояснив, чому $6 млрд від США на допомогу Україні "не згорять"

Міністр пояснив, що йдеться не про гроші, а про запаси зброї Пентагону на цю суму

Рустем Умєров (Фото: сторінка у Facebook)

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що $6,2 млрд, які США виділили на допомогу Україні, "не згорять" до кінця вересня. В інтерв'ю Lb.ua він пояснив, як працює цей механізм допомоги.

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Очільник Міноборони сказав, що $6,2 млрд – це не гроші безпосередньо, а дозвіл за програмою президента PDA (Presidential Drawdown Authority). Щороку американський президент, наразі це Джо Байден, без дозволу Конгресу має змогу надати будь-якій країні військову допомогу на $100 млн із запасів Пентагону.

У випадку з Україною Конгрес дозволив збільшити обсяг допомоги до $7,8 млрд, зазначив Умєров. І якщо на складах Пентагону є зброя, то на цю суму її можна передати Україні.

"На третій рік активної війни на складах вже майже нічого немає з нашого першого пріоритету потреб. Але ми працюємо активно з Пентагоном, Білим домом та Конгресом над тим, щоб отримати озброєння на всю суму з того, що є. Тому ці $6 млрд "не згорять", – підкреслив Умєров.

Він додав, що вини України чи США в тому, що 30 вересня спливає термін для використання $6,2 млрд допомоги, немає, адже це "операційні питання". Наразі все відбувається за планом, кажуть партнери, і допомога Міноборони у розв'язанні цього питання не потрібна, додав міністр.

5 серпня агенція Reuters писала, що адміністрація Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб до кінця вересня дозволити використати $6 млрд військової допомоги для України.

14 вересня Білий дім звернувся до Конгресу з проханням подовжити термін фінансування програми PDA до 2025 року, щоб кошти "не згоріли".

У Пентагоні 20 вересня пообіцяли використати всі $5,8 млрд з президентської програми PDA на озброєння для України.

Як повідомило 25 вересня видання Politico, Білий дім наразі працює над продовженням військової допомоги Україні, яка може "згоріти". Розробляється план Б.

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