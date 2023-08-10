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Уничтожена нефтебаза под Дубно: Генпрокуратура показала последствия атаки дронами – фото

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10.08.2023, 14:30
Уничтожена нефтебаза под Дубно: Генпрокуратура показала последствия атаки дронами – фото - Фото
Фото: Офис генерального прокурора

Россия ударила беспилотниками по территории гражданской нефтебазы в Дубенском районе Ровенской области, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В результате атаки уничтожены резервуары с горючим нефтебазы, возник пожар.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, а также руководство областной прокуратуры, Управления СБУ и главного управления Нацполиции в области.

Продолжаются необходимые следственные действия, прокуроры и следователи собирают доказательства и документируют последствия российского удара.

Также на месте работают сотрудники ГСЧС.

На одном из фото видна надпись "Герань-2" – так российские оккупанты маркируют дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

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Артём Джерипа
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