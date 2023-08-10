Уничтожена нефтебаза под Дубно: Генпрокуратура показала последствия атаки дронами – фото
Россия ударила беспилотниками по территории гражданской нефтебазы в Дубенском районе Ровенской области, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В результате атаки уничтожены резервуары с горючим нефтебазы, возник пожар.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, а также руководство областной прокуратуры, Управления СБУ и главного управления Нацполиции в области.
Продолжаются необходимые следственные действия, прокуроры и следователи собирают доказательства и документируют последствия российского удара.
Также на месте работают сотрудники ГСЧС.
На одном из фото видна надпись "Герань-2" – так российские оккупанты маркируют дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136.
- В ночь на 10 августа российские оккупанты массированно атаковали беспилотниками Ровенскую область, в результате чего была разрушена нефтебаза в районе Дубна, жертв нет.
- 9 августа страна-террорист РФ совершила ракетную атаку на жилой квартал в Запорожье, погибли и ранены, в результате атаки были разрушены храм и торговые лотки в Шевченковском районе города.
- Днем 5 августа 2023 года РФ била "Кинжалами", "Калибрами", в том числе по авиабазе в Староконстантинове. Был прилет по Мотор Сич в Запорожье.
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