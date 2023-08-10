Знищено нафтобазу під Дубно: Генпрокуратура показала наслідки атаки дронами – фото

Росія вдарила безпілотниками по території цивільної нафтобази у Дубенському районі Рівненської області, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Унаслідок атаки знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, а також керівництво обласної прокуратури, Управління СБУ та головного управління Нацполіції в області.

Тривають необхідні слідчі дії, прокурори та слідчі збирають докази й документують наслідки російського удару.

Також на місці працюють співробітники ДСНС.

На одному з фото видно напис "Герань-2" – так російські окупанти маркують дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136.

У ніч проти 10 серпня російські окупанти масовано атакували безпілотниками Рівненську область, унаслідок чого було зруйновано нафтобазу в районі Дубна, жертв немає.

9 серпня країна-терорист РФ здійснила ракетну атаку на житловий квартал у Запоріжжі, є загиблі та поранені, внаслідок атаки було зруйновано храм та торговельні ятки у Шевченківському районі міста.

Вдень 5 серпня 2023 року РФ била "Кинджалами", "Калібрами", зокрема по авіабазі у Старокостянтинові. Був приліт по Мотор Січі в Запоріжжі.

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