Уоллес: Европа должна признать – РФ представляет собой куда большую угрозу, чем мы думали
Европа должна признать, что Россия представляет собой намного большую угрозу, чем предполагалось. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Варшавском форуме безопасности 4 октября, передает Укринформ.
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"Траектория, которой мы все должны придерживаться, – это признать как внутри страны, так и на европейском уровне, что Россия представляет собой намного большую угрозу, чем мы все думали", – заявил Уоллес.
По словам британского министра, речь идет не только о развязанной РФ войне в Европе, но и о несоблюдении прав человека Россией и других угрозах. Он напомнил о "загадочных взрывах" на газопроводах, использовании российским диктатором Владимиром Путиным энергии в качестве оружия, агрессивном применении Россией наемников из ЧВК "Вагнера" в западной Африке, что приводит к дестабилизации в регионе и несет сопутствующие угрозы европейскому континенту.
Британский министр отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину многие страны НАТО поняли уровень угрозы со стороны путинского режима и сейчас проводят реформы в военном секторе и увеличивают расходы на оборону.
- В конце сентября Уоллес без анонса посетил Киев и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
- Уоллес заявил, что британская поддержка борьбы Украины с российской агрессией растет, она будет продолжаться в 2023 году и после. Резников с оптимизмом оценил визит.
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