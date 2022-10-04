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Уоллес: Европа должна признать – РФ представляет собой куда большую угрозу, чем мы думали

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 20:41
Уоллес: Европа должна признать – РФ представляет собой куда большую угрозу, чем мы думали - Фото
Бен Уоллес (фото – ЕРА)

Европа должна признать, что Россия представляет собой намного большую угрозу, чем предполагалось. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на Варшавском форуме безопасности 4 октября, передает Укринформ.

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"Траектория, которой мы все должны придерживаться, – это признать как внутри страны, так и на европейском уровне, что Россия представляет собой намного большую угрозу, чем мы все думали", – заявил Уоллес.

По словам британского министра, речь идет не только о развязанной РФ войне в Европе, но и о несоблюдении прав человека Россией и других угрозах. Он напомнил о "загадочных взрывах" на газопроводах, использовании российским диктатором Владимиром Путиным энергии в качестве оружия, агрессивном применении Россией наемников из ЧВК "Вагнера" в западной Африке, что приводит к дестабилизации в регионе и несет сопутствующие угрозы европейскому континенту.

Британский министр отметил, что после полномасштабного вторжения России в Украину многие страны НАТО поняли уровень угрозы со стороны путинского режима и сейчас проводят реформы в военном секторе и увеличивают расходы на оборону.

  • В конце сентября Уоллес без анонса посетил Киев и встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
  • Уоллес заявил, что британская поддержка борьбы Украины с российской агрессией растет, она будет продолжаться в 2023 году и после. Резников с оптимизмом оценил визит.

Читайте также: Если Путину дать золотой мостик для выхода из ситуации, он его нарочно протаранит – Уоллес

Оксана Житнюк
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Великобритания война угроза Бен Уоллес
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