Уоллес – России: Говорите, что не вторгнетесь в Украину? Подтвердите действиями

Великобритания призвала Россию подкрепить отрицание планов вторжения в Украину реальными действиями. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на пресс-конференции в Москве, куда он приехал для встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Трансляцию вело посольство Великобритании в России.

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По словам Уоллеса, он серьезно относится к заверениям России в том, что Москва не будет вторгаться в Украину, но хотел бы увидеть соответствующие действия и надеется, что его переговоры в Москве помогли снизить напряженность.

"Если они скажут мне, что не собираются вторгаться в Украину, мы отнесемся к этому серьезно, но, как я уже сказал, мы рассмотрим действия, которые сопровождают это заявление", – заявил Уоллес.

Британский министр обороны подчеркнул, что расстановка российских сил, в том числе в Беларуси, дает им возможность совершать целый ряд действий, включая вторжение в соседнюю страну в любое время.

Уоллес охарактеризовал свои переговоры с Шойгу как конструктивные и откровенные.

Ему напомнили о вчерашней встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой британского Форин-офиса Лиз Трасс, которую Лавров охарактеризовал фразой "разговор немого с глухим".

"В нашей дискуссии не было абсолютно никакой глухоты или слепоты", – сказал Уоллес.

Он сказал, что меры по укреплению доверия и открытость могут помочь решить проблемы России, и что вторжение России будет иметь трагические последствия.

Уоллес опроверг появлявшуюся ранее информацию о якобы планах Великобритании отправить в Украину 600 спецназовцев.

Также он отметил, что Британия поставляет в Украину оружие исключительно для обороны, а ракеты – ближнего действия

В Twitter британского Министерства обороны сообщили, что Уоллес встретился со своим коллегой в Москве для откровенного и конструктивного диалога, чтобы продолжить путь дипломатии.

"Военное вторжение в Украину было бы стратегической ошибкой с серьезными последствиями. Деэскалация и дипломатия – единственный выход из этой ситуации", – заявили в министерстве.

В британском Минобороны сообщили, что Уоллес подтвердил приверженность Великобритании деэскалации ситуации и поиску дипломатического решения, уважающего суверенитет Украины.

Также отмечается, что в ходе переговоров оба министра согласились с важностью выполнения минских соглашений.

"Я ясно дал понять, что любое вторжение будет иметь серьезные последствия и дестабилизирует безопасность Европы", – сказал Уоллес.

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Наталия Медведева

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