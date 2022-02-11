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Джонсон: Британия дала некоторое оружие – это все, что мы можем. Украина не входит в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 09:28
Джонсон: Британия дала некоторое оружие – это все, что мы можем. Украина не входит в НАТО - Фото
Борис Джонсон и британские военные (фото — Downing 10)

Британская армия передала для ВСУ некоторые вооружения, но не будет вмешиваться напрямую, если Украина подвергнется новому нападению России. "Это все, что мы можем сделать", – сказал на брифинге в Польше глава правительства Британии Борис Джонсон, пишет The Telegraph.

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Он напомнил, что "и Польша, и Великобритания предлагают прямую военную поддержку нашим украинским друзьям".

"Обе наши страны верят в суверенную независимую Украину. Великобритания поставляет некоторое оборонительное вооружение в виде противотанковых ракет, мы обучаем украинские войска. На данный момент это все, что мы можем сделать, так как Украина не является частью НАТО", – сказал Джонсон, который на днях записал из Киева ролик в поддержку Украины.

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При этом он добавил, что союзники "отстаивают право Украины, как и любой другой суверенной независимой страны, стремиться к этому (вступлению в Альянс.  Ред.)".

Говоря об актуальной ситуации, которая сложилась вокруг Украины из-за военного шантажа России, Джонсон отметил, что "мы стоим на краю пропасти". Как выразился премьер страны, сейчас "дела обстоят так плохо, как не было очень, очень долгое время".

Вчера в Москве побывала глава МИД Британии Лиз Трасс. Написала в Twitter, что "четко дала понять, что Россия должна пойти на деэскалацию, уважать суверенитет Украины и вести содержательные переговоры. Если Россия серьезно настроена не вторгаться, мы хотим увидеть отвод войск. Наращивание военной мощи представляет собой неоспоримую угрозу для Украины".

Джонсон: Британия дала некоторое оружие – это все, что мы можем. Украина не входит в НАТО

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Евгений Пилипенко
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