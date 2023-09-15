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Усиление демократии. Зеленский провел совещание "по борьбе с коррупцией и олигархатом"

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2023, 22:07
Усиление демократии. Зеленский провел совещание
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на совещании с представителями правоохранительных и антикоррупционных органов, Верховной Рады, Кабмина и генерального прокурора были предложены "концептуальные шаги по борьбе с коррупцией и олигархатом". Он заявил, что "у некоторых олигархических кланов в Украине уже нет будущего".

"Должны окончательно ликвидировать любое олигархически-коррупционное влияние на органы государственной власти в Украине и гарантировать устойчивость демократии в нашем государстве – долгосрочно", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, ведомства и органы Украины должны реализовать все виды справедливости для украинцев.

В связи с этим участники совещания предложили подготовить концепт усиления устойчивости демократии в Украине и разработать пошаговый план его реализации.

В ответ президент отметил, что меры, которые будут содержаться в концепте, должны касаться абсолютно всего: защиты национальной безопасности Украины, окончательной очистки от олигархического и коррупционного влияния.

  • 23 июня 2023 года Зеленский поручил создать комиссию для проверки всех военных во всех регионах. Это произошло после скандала с военкомом Одесской области Евгением Борисовым, у семьи которого за границей и в Украине обнаружили элитную недвижимость и авто.
  • 27 августа Зеленский заявил о желании приравнять коррупцию к государственной измене во время военного положения.

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Милана Головань
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