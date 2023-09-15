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Посилення демократії. Зеленський провів нараду "щодо боротьби з корупцією та олігархатом"

Этот материал также доступен на русском
15.09.2023, 22:07
Посилення демократії. Зеленський провів нараду
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на нараді з представниками правоохоронних та антикорупційних органів, Верховної Ради, Кабміну та генерального прокурора були запропоновані "концептуальні кроки щодо боротьби з корупцією та олігархатом". Він заявив, що "у деяких олігархічних кланів в Україні вже немає майбутнього".

"Маємо остаточно ліквідувати будь-який олігархічно-корупційний вплив на органи державної влади в Україні та гарантувати стійкість демократії в нашій державі – довгостроково", – наголосив глава держави.

За словами Зеленського, відомства та органи України мають реалізувати всі інші види справедливості для українців.

З огляду на це учасники наради запропонували підготувати концепт посилення стійкості демократії в Україні та розробити покроковий план його реалізації.

У відповідь президент зазначив, що заходи, які міститимуться в концепті, мають стосуватися абсолютно всього: захисту національної безпеки України, остаточного очищення від олігархічного та корупційного впливу тощо.

  • 23 червня 2023 року Зеленський доручив створити комісію для перевірки всіх військкомів у всіх регіонах. Це відбулось після скандалу з військкомом Одещини Євгеном Борисовим, у родини якого за кордоном та в Україні знайшли елітну нерухомість та авто.
  • 27 серпня Зеленський заявив про бажання прирівняти корупцію до державної зради на час воєнного стану.

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Мілана Головань
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Володимир Зеленськийдеолігархізаціякорупція
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