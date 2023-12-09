Успехи ВСУ на фронте никак не влияют на поддержку Украины Вашингтоном – конгрессмен

Брендан Бойл разделяет республиканцев на три группы. Последние из них боятся, что из-за поддержки Украины они могут проиграть внутрипартийные выборы

Конгресс США (Фото: Белый дом)

Конгрессмен-демократ из Пенсильвании Брендан Бойл заявил в интервью журналистам Голоса Америки, что успехи украинских военных на поле боя никак не влияют на решение республиканцев в Конгрессе о помощи Украине.

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"По поддержке республиканцев – это не о том, что происходит на поле боя. Это о том, что происходит внутри партии", – сказал он, добавив, что в целом такой же позиции придерживаются и демократы.

По словам Бойла, республиканцев можно поделить на три условные группы.

Первая группа, говорит конгрессмен, – это те, кто привержен традиционным принципам активной внешней политики Республиканской партии и не боятся выражать свою позицию. По подсчетам Бойла, таких республиканцев "чуть больше половины".

"Митч Макконнелл является отличным примером этой традиционной Республиканской внешней политики от Эйзенхауэра до Рейгана и обоих Бушей – национальной обороны Америки с мышцами, которая гордится быть в НАТО, гордится трансатлантическим альянсом, противостоящим сначала советской, а теперь – российской агрессии", – отметил спикер.

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Вторая группа – изоляционисты, такие как поклонница экспрезидента США Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин, активно выступающие против поддержки Украины. Хотя они – в абсолютном меньшинстве, говорит конгрессмен, их больше слышно и их влияние растет.

Третья группа, по его мнению, это республиканцы, которые разделяют те же принципы, что и первая группа, но боятся, что поддержка Украины может стоить им поражения на последующих внутрипартийных выборах.

В эту группу, по словам Бойла, входит и спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"В частности, один республиканец в Палате представителей рассказал мне о довольно болезненной встрече с избирателями, – а он в очень республиканском округе – во время которой его все время критиковали за поддержку Украины", – сказал он, добавив, что именно от этой группы в целом и зависит поддержка Украины.

20 октября 2023 года президент США Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

4 декабря директор из бюджета Белого дома Шаланда Янг заявила, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

6 декабря на закрытом брифинге в Сенате, к которому должен был присоединиться президент Зеленский, американские законодатели рассорились из-за помощи Украине.

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