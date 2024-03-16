Устрашение, подкуп, давление: оккупанты заставляют "голосовать" украинцев за Путина – ГУР

В ГУР заявили, что, несмотря на давление и репрессии со стороны оккупационных войск – жители ТОТ не желают участвовать в "выборах"

Российский оккупант "голосует на выборах" (Фото: EPA)

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины вынуждают жителей голосовать на "выборах" российского президента. В Главном управлении разведки Министерства обороны отметили, что методы оккупантов – запугивание, подкуп и давление.

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В ГУР отметили, что во временно оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей представители российской оккупационной власти в сопровождении вооруженных военных и ФСБшников обходят дома украинцев, чтобы разъяснить им "за кого нужно голосовать".

При этом оккупанты утверждают, что могут "нарисовать" российскому диктатору Владимиру Путину и более 200% поддержки, а результат "выборов" будет неизменен. Россияне намекают, что отказ голосовать будет свидетельствовать об антироссийской позиции.

В разведке отметили, что в Херсонской области перед "выборами" в начале марта российские военные устроили фильтрационные мероприятия, во время которых задерживали "неблагонадежных" украинцев. Основной критерий для этого – отсутствие российского паспорта.

Под давлением также находятся предприниматели и педагоги, отметили в ГУР. Враг запугивает их увольнениями и лишением права работать, а пенсионеров на оккупированных территориях пытаются подкупить, чтобы те "проголосовали" за Путина.

В ГУР отметили, что несмотря на давление и репрессии со стороны российских оккупационных войск – жители временно оккупированных территорий не желают участвовать в незаконной легитимизации правления Путина.

"Большинство людей оказывают немое сопротивление оккупантам, закрываясь в своих домах и пытаются всячески препятствовать представителям так называемых "мобильных избирательных участков", – добавили в разведке.

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

7 марта 2024 года Лубинец заявил, что за участие украинцев в российских "выборах" на ТОТ никакой ответственности не предусмотрено, в отличие от участия в организации и проведении голосования.

14 марта МИД и парламент призвали международное сообщество не признавать так называемые выборы.

16 марта генеральный секретарь ООН Гутерреш и более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины.

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