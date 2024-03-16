Залякування, підкуп, тиск: російські окупанти змушують "голосувати" українців за Путіна – ГУР

У ГУР заявили, що попри тиск та репресії з боку окупаційних військ – мешканці ТОТ не бажають брати участь у "виборах"

Російський окупант "голосує на виборах" (Фото: EPA)

Російські загарбники на окупованих територіях України змушують жителів голосувати на "виборах" російського президента. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони наголосили, що методи окупантів – залякування, підкуп та тиск.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У ГУР зазначили, що у тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади у супроводі озброєних військових та ФСБшників обходять домівки українців, аби роз'яснити їм "за кого потрібно голосувати".

При цьому окупанти стверджують, що можуть "намалювати" російському диктатору Володимиру Путіну і понад 200% підтримки, а результат "виборів" буде незмінний. Росіяни натякають, що відмова голосувати буде свідчити про антиросійську позицію.

У розвідці наголосили, що у Херсонській області перед "виборами" на початку березня російські військові влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували "неблагонадійних" українців. Основний критерій для цього – відсутність російського паспорта.

Під тиском також перебувають підприємці та освітяни, зазначили в ГУР. Ворог залякує їх звільненнями та позбавленням права працювати, а пенсіонерів на окупованих територіях намагаються підкупити, аби ті "проголосували" за Путіна.

У ГУР наголосили, що попри тиск та репресії з боку російських окупаційних військ – мешканці тимчасово окупованих територій не бажають брати участь у незаконній легітимізації правління Путіна.

"Більшість людей чинять німий опір окупантам, зачиняючись у своїх домівках і намагаються усіляко перешкоджати представникам так званих "мобільних виборчих дільниць", – додали у розвідці.

27 грудня 2023 року Центр нацспротиву повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їхніх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

7 березня 2024 року Лубінець заявив, що за участь українців у російських "виборах" на ТОТ жодної відповідальності не передбачено, на відміну від участі в організації та проведенні голосування.

14 березня МЗС та парламент закликали міжнародну спільноту не визнавати так звані вибори.

16 березня генеральний секретар ООН Гутерреш та понад 50 країн-членів ООН засудили "вибори" російського президента, які проводить Росія на окупованих територіях України.

Читайте також: "Йдемо на вибори Путіна". Як проходить рейд російських повстанців углиб РФ. Та що це дає