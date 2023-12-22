Увеличение количества оружия и евроинтеграция. Зеленский назвал главные цели на 2024 год

Зеленский призвал отечественных производителей увеличить объемы оружия, а украинских дипломатов – усилить сотрудничество со странами Азии и Африки

Пусковая установка Patriot (Фото: Минобороны)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение следующего года Украина должна получить больше оружия от западных союзников и произвести свое, добиться новых успехов в процессе евроинтеграции и прочее. Его заявление опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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"Нам нужно больше оружия, потому что никто сдаваться не собирается. Украина победит", – подчеркнул глава государства, добавив, что речь идет как о военной помощи от Запада, так и о развитии отечественного оборонного производства.

Зеленский также отметил важность наработки переговорной рамки и начало полной интеграции с ЕС во всех сферах, а также на разных уровнях должна продолжаться работа по евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, по его словам, постоянно должны ужесточаться санкции против России.

Украина также должна способствовать развитию сотрудничества со странами Латинской Америки, Африки, арабскими и азиатскими странами в целом.

21 декабря 2023 года США начали срочные переговоры с союзниками по замороженным российским $300 млрд.

Финляндия предоставила 21-й пакет помощи Украине более чем на 100 млн евро.

Министр обороны Рустем Умеров назвал потребности Украины в вооружениях и оборудовании.

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