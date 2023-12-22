Зеленський у День дипломата розповів про успіхи України за 2023 рік

Глава держави окреслив найважливіші політичні, стратегічні, оборонні та інституційні досягнення за рік, що минає

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський привітав українських дипломатів з професійним святом і заявив про найважливіші досягнення України за 2023 рік. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба Офісу президента.

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"Сьогодні, у день працівників і працівниць дипломатичної служби України, я від імені всіх наших людей, усього суспільства України дякую вам – усій українській дипломатичній спільноті – за роботу в інтересах держави Україна, в інтересах наших людей", – заявив глава держави.

Головним політичним досягненням України протягом року, що минає, Зеленський назвав початок переговорів про вступ до Євросоюзу.

Головне оборонне досягнення, за словами президента, – це посилення української протиповітряної оборони.

Стратегічний результат України за 2023 рік – робота щодо імплементації Української формули миру.

Важливим інституційним результатом Зеленський назвав зближення з НАТО на майданчику Ради Україна – НАТО, а також створення нової архітектури безпекових гарантій у межах вільнюської декларації "Групи семи".

Крім того, він відзначив, що географія української зовнішньої політики тепер охоплює всі континенти. Зокрема, відбувається розширення присутності України на Африканському континенті.

"Дуже важливо, що українська позиція тепер представлена й розуміється в усіх найбільш впливових міжнародних організаціях. Усе це – хороші результати. Але найкращі – ще попереду", – заявив Зеленський.

19 грудня 2023 року Зеленський заявив, що взимку Україна отримає ще декілька нових систем протиповітряної оборони Patriot.

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