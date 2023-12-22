Усиление ПВО и другое: Зеленский в День дипломата рассказал об успехах Украины за 2023 год

Глава государства очертил важнейшие политические, стратегические, оборонные и институциональные достижения за истекший год

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником и заявил о важнейших достижениях Украины за 2023 год. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Офиса президента.

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"Сегодня, в день работников и работниц дипломатической службы Украины, я от имени всех наших людей, всего общества Украины благодарю вас – все украинское дипломатическое сообщество – за работу в интересах государства Украина, в интересах наших людей", – заявил глава государства.

Главным политическим достижением Украины в течение уходящего года Зеленский назвал начало переговоров о вступлении в Евросоюз.

Главное оборонное достижение, по словам президента, – это усиление украинской противовоздушной обороны.

Стратегический результат Украины за 2023 год – работа по имплементации Украинской формулы мира.

Важным институциональным результатом Зеленский назвал сближение с НАТО на площадке Совета Украина – НАТО, а также создание новой архитектуры гарантий безопасности в рамках вильнюсской декларации "Группы семи".

Кроме того, он отметил, что география украинской внешней политики теперь включает все континенты. В частности, происходит расширение присутствия Украины на Африканском континенте.

"Очень важно, что украинская позиция теперь представлена и понимается во всех наиболее влиятельных международных организациях. Все это хорошие результаты. Но лучшие – еще впереди", – заявил Зеленский.

19 декабря 2023 года Зеленский заявил, что зимой Украина получит еще несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot.

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