Усиление ПВО и другое: Зеленский в День дипломата рассказал об успехах Украины за 2023 год
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских дипломатов с профессиональным праздником и заявил о важнейших достижениях Украины за 2023 год. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Офиса президента.
"Сегодня, в день работников и работниц дипломатической службы Украины, я от имени всех наших людей, всего общества Украины благодарю вас – все украинское дипломатическое сообщество – за работу в интересах государства Украина, в интересах наших людей", – заявил глава государства.
Главным политическим достижением Украины в течение уходящего года Зеленский назвал начало переговоров о вступлении в Евросоюз.
Главное оборонное достижение, по словам президента, – это усиление украинской противовоздушной обороны.
Стратегический результат Украины за 2023 год – работа по имплементации Украинской формулы мира.
Важным институциональным результатом Зеленский назвал сближение с НАТО на площадке Совета Украина – НАТО, а также создание новой архитектуры гарантий безопасности в рамках вильнюсской декларации "Группы семи".
Кроме того, он отметил, что география украинской внешней политики теперь включает все континенты. В частности, происходит расширение присутствия Украины на Африканском континенте.
"Очень важно, что украинская позиция теперь представлена и понимается во всех наиболее влиятельных международных организациях. Все это хорошие результаты. Но лучшие – еще впереди", – заявил Зеленский.
- 19 декабря 2023 года Зеленский заявил, что зимой Украина получит еще несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot.
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