Збільшення кількості зброї та євроінтеграція. Зеленський назвав головні цілі на 2024 рік

Зеленський закликав вітчизняних виробників збільшити обсяги зброї у 2024 році, а українських дипломатів – посилити співпрацю з країнами Азії та Африки

Пускова установка Patriot (Фото: Міноборони)

Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом наступного року Україна має отримати більше зброї від західних союзників та виробити свою, досягти нових успіхів у процесі євроінтеграції та інше. Його заяву опублікувала пресслужба Офісу президента.

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"Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе", – наголосив глава держави, додавши, що йдеться як про військову допомогу від Заходу, так і про розвиток вітчизняного оборонного виробництва.

Зеленський також наголосив на важливості напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС в усіх сферах, а також на різних рівнях має тривати робота щодо євроатлантичної інтеграції України.

Крім того, за його словами, постійно мають посилюватися санкції проти Росії.

Україна також має сприяти розвитку співпраці з країнами Латинської Америки, Африки, арабськими та азійськими країнами загалом.

21 грудня 2023 року США розпочали термінові переговори із союзниками щодо заморожених російських $300 млрд.

Фінляндія надала 21-й пакет допомоги Україні на понад 100 млн євро.

Міністр оборони Рустем Умєров назвав потреби України в озброєннях та обладнанні.

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