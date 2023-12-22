Збільшення кількості зброї та євроінтеграція. Зеленський назвав головні цілі на 2024 рік
Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом наступного року Україна має отримати більше зброї від західних союзників та виробити свою, досягти нових успіхів у процесі євроінтеграції та інше. Його заяву опублікувала пресслужба Офісу президента.
"Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе", – наголосив глава держави, додавши, що йдеться як про військову допомогу від Заходу, так і про розвиток вітчизняного оборонного виробництва.
Зеленський також наголосив на важливості напрацювання переговорної рамки та початок повної інтеграції з ЄС в усіх сферах, а також на різних рівнях має тривати робота щодо євроатлантичної інтеграції України.
Крім того, за його словами, постійно мають посилюватися санкції проти Росії.
Україна також має сприяти розвитку співпраці з країнами Латинської Америки, Африки, арабськими та азійськими країнами загалом.
- 21 грудня 2023 року США розпочали термінові переговори із союзниками щодо заморожених російських $300 млрд.
- Фінляндія надала 21-й пакет допомоги Україні на понад 100 млн євро.
- Міністр оборони Рустем Умєров назвав потреби України в озброєннях та обладнанні.
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