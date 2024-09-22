"Уже слишком поздно, голоса отданы". Трамп отказался от повторных дебатов с Харрис
Камала Харрис (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что уже "слишком поздно" для повторных дебатов с демократкой Камалой Харрис. Как сообщает Politico, это заявление прозвучало после того, как сама Харрис согласилась на реванш с Трампом 23 октября.

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"Она провела одни дебаты, я провел двое, уже поздно проводить еще одни. Я бы с удовольствием, во многом, но уже слишком поздно, голоса отданы", – сказал он.

Руководитель кампании Харрис О'Мелли Диллон заявила, что кандидат в лидеры США готова снова выйти на одну сцену с Трампом и "приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября".

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