"Уже слишком поздно, голоса отданы". Трамп отказался от повторных дебатов с Харрис

Камала Харрис (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что уже "слишком поздно" для повторных дебатов с демократкой Камалой Харрис. Как сообщает Politico, это заявление прозвучало после того, как сама Харрис согласилась на реванш с Трампом 23 октября.

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"Она провела одни дебаты, я провел двое, уже поздно проводить еще одни. Я бы с удовольствием, во многом, но уже слишком поздно, голоса отданы", – сказал он.

Руководитель кампании Харрис О'Мелли Диллон заявила, что кандидат в лидеры США готова снова выйти на одну сцену с Трампом и "приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября".

12 сентября стало известно, что демократка Харрис побеждает республиканца Трампа в опросах – 47% против 42% соответственно. Большинство избирателей считают, что она выиграла дебаты, состоявшиеся 10 сентября.

Ранее Трамп заявил, что "его любят женщины". Но опрос показал другие результаты.

Папа римский Франциск ранее призвал американцев голосовать "за меньшее зло", комментируя предстоящие выборы в США.

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