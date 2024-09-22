"Уже слишком поздно, голоса отданы". Трамп отказался от повторных дебатов с Харрис
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что уже "слишком поздно" для повторных дебатов с демократкой Камалой Харрис. Как сообщает Politico, это заявление прозвучало после того, как сама Харрис согласилась на реванш с Трампом 23 октября.
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"Она провела одни дебаты, я провел двое, уже поздно проводить еще одни. Я бы с удовольствием, во многом, но уже слишком поздно, голоса отданы", – сказал он.
Руководитель кампании Харрис О'Мелли Диллон заявила, что кандидат в лидеры США готова снова выйти на одну сцену с Трампом и "приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября".
- 12 сентября стало известно, что демократка Харрис побеждает республиканца Трампа в опросах – 47% против 42% соответственно. Большинство избирателей считают, что она выиграла дебаты, состоявшиеся 10 сентября.
- Ранее Трамп заявил, что "его любят женщины". Но опрос показал другие результаты.
- Папа римский Франциск ранее призвал американцев голосовать "за меньшее зло", комментируя предстоящие выборы в США.
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