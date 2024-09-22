"Вже занадто пізно, голоси віддані". Трамп відмовився від повторних дебатів з Гарріс

Камала Гарріс (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що вже "занадто пізно" для повторних дебатів з демократкою Камалою Гарріс. Як повідомляє Politico, ця заява пролунала після того, як сама Гарріс погодилася на реванш з Трампом 23 жовтня.

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"Вона провела одні дебати, я провів двоє, вже запізно проводити ще одні. Я б із задоволенням, багато в чому, але вже занадто пізно, голоси віддані", – сказав він.

Керівниця кампанії Гарріс О'Меллі Діллон заявила, що кандидатка у лідери США готова знову вийти на одну сцену з Трампом і "прийняла запрошення CNN на дебати 23 жовтня".

12 вересня стало відомо, що демократка Гарріс перемагає республіканця Трампа в опитуваннях – 47% проти 42% відповідно. Більшість виборців вважають, що вона виграла дебати, які відбулися 10 вересня.

Раніше Трамп заявив, що "його люблять жінки". Але опитування показало інші результати.

Папа римський Франциск раніше закликав американців голосувати "за менше зло", коментуючи майбутні вибори у США.

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