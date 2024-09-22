"Вже занадто пізно, голоси віддані". Трамп відмовився від повторних дебатів з Гарріс
Камала Гарріс (Фото: ЕРА/ERIK S. LESSER)

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що вже "занадто пізно" для повторних дебатів з демократкою Камалою Гарріс. Як повідомляє Politico, ця заява пролунала після того, як сама Гарріс погодилася на реванш з Трампом 23 жовтня.

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"Вона провела одні дебати, я провів двоє, вже запізно проводити ще одні. Я б із задоволенням, багато в чому, але вже занадто пізно, голоси віддані", – сказав він.

Керівниця кампанії Гарріс О'Меллі Діллон заявила, що кандидатка у лідери США готова знову вийти на одну сцену з Трампом і "прийняла запрошення CNN на дебати 23 жовтня".

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