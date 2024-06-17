В 2023 году расходы на ядерное оружие в мире выросли до рекордных $91,4 млрд – ICAN

За последние пять лет на ядерное оружие в мире потратили $387 млрд, говорится в отчете ICAN

Испытательный запуск ракеты Булава, которая способна нести ядерное оружие (Фото: Минобороны РФ)

В 2023 году девять ядерных государств потратили на свои арсеналы $91,4 млрд. Страны, которые потратили больше всего денежных средств на это, – США, Китай и Россия. Об этом говорится в отчете Международной кампании по ликвидации ядерного оружия (ICAN).

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Исследование показало, что глобальные расходы на ядерное оружие в 2023 году на $10,7 млрд превышают показатель прошлого года.

В общей сложности девять стран, среди которых Франция, Индия, Израиль, Северная Корея, Пакистан, Россия, Великобритания, США и Китай, потратили на свои ядерные вооружения $91,4 млрд.

В пересчете это означает, что за одну минуту в мире тратится около $174 000 на атомное вооружение, отметили в ICAN.

Отмечается, что больше всего финансов в свои арсеналы вкладывают США. Так, их расходы на это составляют $51,5 млрд (80%), что является самым большим показателем среди всех других ядерных государств вместе взятых.

Следующими по расходам являются Китай с $11,8 млрд и Россия с $8,3 млрд.

Догоняет тройку лидеров Британия, чье финансирование растет уже второй год подряд и по состоянию на 2023-й составляет $8,1 млрд, заявляют исследователи. Далее следуют Франция ($6,1 млрд), Индия ($2,7 млрд), Израиль ($1,1 млрд), Пакистан ($1 млрд) и КНДР ($0,9 млрд).

За последние пять лет на ядерное оружие было потрачено $387 млрд, и ежегодные расходы на это выросли на 34%. Эти доходы стимулируют производителей оружия тратить деньги и на государственную политику, влияя на отношение общественности к ядерному оружию через поддержку аналитических центров, заявили в ICAN.

Авторы исследования утверждают, что в 2023 году по меньшей мере $123 млн было потрачено на наем более 540 лоббистов и финансирование основных аналитических центров, которые влияют на ядерные дебаты.

Фото: ICAN

В марте 2023 года Путин высказался о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси – якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

22 апреля 2024 года президент Польши Дуда заявлял, что страна может разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing. Впоследствии в Белом доме отрицали это и сообщили, что не ведут переговоры с Варшавой по этому поводу.

13 мая в Швеции была допущена возможность размещения ядерного оружия в стране в случае войны.

17 июня генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на территории членов блока из-за угроз со стороны РФ и Китая.

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