У 2023 році витрати на ядерну зброю у світі зросли до рекордних $91,4 млрд – ICAN

За останні п'ять років на ядерну зброю у світі витратили $387 млрд, йдеться у звіті ICAN

Випробувальний запуск ракети Булава, здатної нести ядерну зброю (Фото: Міноборони РФ)

У 2023 році дев'ять ядерних держав витратили на свої арсенали $91,4 млрд. Країни, що витратили найбільше коштів на це, – США, Китай та Росія. Про це йдеться у звіті Міжнародної кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN).

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Дослідження показало, що глобальні витрати на ядерну зброю у 2023 році на $10,7 млрд перевищують тогорічний показник.

Загалом дев'ять країн, серед яких Франція, Індія, Ізраїль, Північна Корея, Пакистан, Росія, Велика Британія, США та Китай, витратили на свої ядерні озброєння $91,4 млрд.

У перерахунку це означає, що за одну хвилину у світі витрачається близько $174 000 на атомне озброєння, зауважили в ICAN.

Зазначається, що найбільше фінансів у свої арсенали вкладають США. Так, їхні витрати на це становлять $51,5 млрд (80%), що є найбільшим показником серед усіх інших ядерних держав разом узятих.

Наступними за витратами є Китай з $11,8 млрд та Росія з $8,3 млрд.

Наздоганяє трійку лідерів Британія, чиє фінансування зростає вже другий рік поспіль і станом на 2023-й становить $8,1 млрд, заявляють дослідники. Далі йдуть Франція ($6,1 млрд), Індія ($2,7 млрд), Ізраїль ($1,1 млрд), Пакистан ($1 млрд) та КНДР ($0,9 млрд).

Протягом останніх п'яти років на ядерну зброю було витрачено $387 млрд, і щорічні витрати на це зросли на 34%. Ці прибутки стимулюють виробників озброєння витрачати кошти й на державну політику, впливаючи на ставлення громадськості до ядерної зброї через підтримку аналітичних центрів, заявили в ICAN.

Автори дослідження стверджують, що у 2023 році щонайменше $123 млн було витрачено на наймання понад 540 лобістів і фінансування основних аналітичних центрів, які впливають на ядерні дебати.

Фото: ICAN

У березні 2023 року Путін висловився про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі – нібито у відповідь на плани Британії поставити Україні боєприпаси зі збідненим ураном.

22 квітня 2024-го президент Польщі Дуда заявляв, що країна може розмістити на своїй території ядерну зброю в межах програми НАТО Nuclear Sharing. Згодом у Білому домі заперечили це та повідомили, що не ведуть переговорів з Варшавою щодо цього.

13 травня у Швеції допустили можливість розміщення ядерної зброї в країні у разі війни.

17 червня генсек НАТО Столтенберг повідомив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на території країн-членів блоку через загрози з боку РФ та Китаю.

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