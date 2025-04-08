В аккаунте премьера Чехии разместили фейки о якобы нападении россиян под Калининградом

Аккаунт Петра Фиалы был взломан на платформе X утром 8 апреля. Все фейковые сообщения удалены

Петр Фиала (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Утром 8 апреля аккаунт премьера Чехии Петра Фиалы на платформе X подвергся атаке, в результате чего там появились фейковые сообщения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Фиалы.

Отмечается, что одно из фейковых сообщений на странице главы чешского правительства содержало информацию о том, что российские войска якобы атаковали чешские подразделения у границы с Калининградом. Впоследствии это сообщение было удалено, но чешское издание iDNES сохранило скриншот.

Скриншот: iDNES

"Сообщение о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", – заявила пресс-секретарь Фиалы в комментарии журналистам.

Reuters также обратило внимание, что со страницы премьера были удалены сообщения о реакции на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.