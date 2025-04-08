В аккаунте премьера Чехии разместили фейки о якобы нападении россиян под Калининградом
Утром 8 апреля аккаунт премьера Чехии Петра Фиалы на платформе X подвергся атаке, в результате чего там появились фейковые сообщения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Фиалы.
Отмечается, что одно из фейковых сообщений на странице главы чешского правительства содержало информацию о том, что российские войска якобы атаковали чешские подразделения у границы с Калининградом. Впоследствии это сообщение было удалено, но чешское издание iDNES сохранило скриншот.
"Сообщение о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", – заявила пресс-секретарь Фиалы в комментарии журналистам.
Reuters также обратило внимание, что со страницы премьера были удалены сообщения о реакции на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.
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