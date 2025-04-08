В акаунті прем'єра Чехії розмістили фейки про нібито напад росіян під Калінінградом
Уранці 8 квітня акаунт прем'єра Чехії Петра Фіали на платформі X зазнав атаки, унаслідок чого там з'явилися фейкові дописи. Про це пише Reuters із посиланням на речницю Фіали.
Зазначається, що один із фейкових дописів на сторінці глави чеського уряду містив інформацію про те, що російські війська нібито атакували чеські підрозділи біля кордону з Калінінградом. Згодом цей допис був видалений, але чеське видання iDNES зберегло скриншот.
"Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", – заявила речниця Фіали в коментарі журналістам.
Reuters також звернуло увагу, що зі сторінки прем'єра були видалені дописи про реакцію на мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.
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