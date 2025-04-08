В акаунті прем'єра Чехії розмістили фейки про нібито напад росіян під Калінінградом

Акаунт Петра Фіали був зламаний на платформі X уранці 8 квітня. Усі фейкові повідомлення видалено

Петр Фіала (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Уранці 8 квітня акаунт прем'єра Чехії Петра Фіали на платформі X зазнав атаки, унаслідок чого там з'явилися фейкові дописи. Про це пише Reuters із посиланням на речницю Фіали.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Зазначається, що один із фейкових дописів на сторінці глави чеського уряду містив інформацію про те, що російські війська нібито атакували чеські підрозділи біля кордону з Калінінградом. Згодом цей допис був видалений, але чеське видання iDNES зберегло скриншот.

Скриншот: iDNES

"Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", – заявила речниця Фіали в коментарі журналістам.

Reuters також звернуло увагу, що зі сторінки прем'єра були видалені дописи про реакцію на мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.