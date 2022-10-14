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В армии России снижается боеспособность и моральный дух, подразделения деградируют — ISW

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 08:37
В армии России снижается боеспособность и моральный дух, подразделения деградируют — ISW - Фото
Российские оккупанты (Фото: КрымSOS)

Российские оккупанты все чаще сталкиваются со снижением боеспособности и уровня морального духа, что делает невозможным проведение наступлений даже на ограниченных участках фронта. К такому выводу пришли в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики утверждают, что все более ухудшающееся моральное состояние, дисциплина и боеспособность оккупационных войск могут привести к временной приостановке наступательных действий на ограниченных территориях. 

Институт приводит в пример сообщение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о том, что в Донецкой области, некоторые российские подразделения получают приказы от командиров о временном прекращении наступательных операций из-за крайне низкого морального и психологического состояния, высокого уровня дезертирства и невыполнения боевых приказов.

Подобное положение дел в российской армии, вероятно, отражает тот факт, что подразделения оккупантов все больше деградируют, ведя наступление в районе Бахмута и Донецка. 

По мере деградации подразделений они, скорее всего, переформатируются с разрозненными боевыми порядками, что ведет к еще больше деморализации и несогласованности в проведении наступлений. 

Приостановка наступления в Донецкой области, почти единственных районах, где россияне атакуют, еще больше усложнит усилия РФ по захвату новых территорий и ухудшит моральный дух, а также общее истощение боевых сил, констатировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко
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армия России война Донбасс isw
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