В армии России снижается боеспособность и моральный дух, подразделения деградируют — ISW
Российские оккупанты все чаще сталкиваются со снижением боеспособности и уровня морального духа, что делает невозможным проведение наступлений даже на ограниченных участках фронта. К такому выводу пришли в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики утверждают, что все более ухудшающееся моральное состояние, дисциплина и боеспособность оккупационных войск могут привести к временной приостановке наступательных действий на ограниченных территориях.
Институт приводит в пример сообщение Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о том, что в Донецкой области, некоторые российские подразделения получают приказы от командиров о временном прекращении наступательных операций из-за крайне низкого морального и психологического состояния, высокого уровня дезертирства и невыполнения боевых приказов.
Подобное положение дел в российской армии, вероятно, отражает тот факт, что подразделения оккупантов все больше деградируют, ведя наступление в районе Бахмута и Донецка.
По мере деградации подразделений они, скорее всего, переформатируются с разрозненными боевыми порядками, что ведет к еще больше деморализации и несогласованности в проведении наступлений.
Приостановка наступления в Донецкой области, почти единственных районах, где россияне атакуют, еще больше усложнит усилия РФ по захвату новых территорий и ухудшит моральный дух, а также общее истощение боевых сил, констатировали в сводке.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил: в Пентагоне ожидают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму.
- На открытии встречи в Рамштайне Остин заявил, что украинские военные добились выдающихся успехов и изменили динамику войны с Россией. Партнеры готовы удовлетворять срочные потребности Украины и укреплять ее в долгосрочной перспективе.
- Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ продолжают прогресс в наступлении на всех фронтах, а Россия платит "все большую цену" за войну против Украины с каждым днем.
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