В Австралии, Японии, Индии и еще 10 странах посчитали все голоса

Фото: depositphotos.com

На избирательных участках на выборах президента Украины в Австралии, Иране, Киргизстане, Таиланде, Малайзии, Армении, Индии, Казахстане, Корее, Сингапуре, Вьетнаме, Туркменистане и Японии обработали 100% бюллетеней, сообщает общественное движение ЧЕСНО.

В большинстве стран, как уточняется, самый популярный кандидат – действующий глава государства Петр Порошенко.

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Согласно окончательным результатам национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

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