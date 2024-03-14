В Белгороде силовики окружили ж/д вокзал, блокируют эвакуацию гражданских — источник

С утра 14 марта Белгород находится под обстрелами российских повстанцев

Дым над Белгородом после ударов (Фото: ресурс оккупантов)

В российском Белгороде силовики окружили железнодорожный вокзал, чтобы помешать эвакуации местных жителей. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах обороны.

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По его словам, Кремль пытается блокировать выезд гражданских из областного центра.

Отмечается, что среди жителей нарастает паника.

Ранее Русский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон сообщили о массированных ударах по российским войскам в Белгородской и Курской областях и призвали местные власти эвакуировать гражданских.

Перед этим они анонсировали удары по военным объектам оккупантов в Белгороде и Курске.

Утром 12 марта ЛСР и Русский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.

В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

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