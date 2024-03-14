У Бєлгороді силовики оточили залізничний вокзал, блокують евакуацію цивільних — джерело

З ранку 14 березня Бєлгород перебуває під обстрілами російських повстанців

Дим над Бєлгородом після ударів (Фото: ресурс окупантів)

У російському Бєлгороді силовики оточили залізничний вокзал, щоб завадити евакуації місцевих жителів. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах оборони.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Кремль намагається блокувати виїзд цивільних із обласного центру.

Наголошується, що серед мешканців наростає паніка.

Раніше Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон повідомили про масовані удари по російських військах у Бєлгородській та Курській областях та закликали місцеву владу евакуювати цивільних.

Перед цим вони анонсували удари по військових об'єктах окупантів у Бєлгороді та Курську.

Вранці 12 березня ЛСР та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіне в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

Читайте також: Путін навіть відреагував, вибори йому зіпсували, бої тривають – Легіон Свобода Росії