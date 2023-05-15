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В ближайшее время будет еще больше новостей о самолетах F-16 для Украины – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 17:31
В ближайшее время будет еще больше новостей о самолетах F-16 для Украины – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)

В ближайшее время будет появляться все больше новостей о возможности предоставления Украине современных боевых западных самолетов – по поводу F-16 ведется интенсивная дипломатия на всех уровнях. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в видеообращении.

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"Ждите новостей. В ближайшее время их будет еще больше – именно в части самолетов. Сейчас происходит очень-очень-очень интенсивная дипломатия на всех уровнях, которая приближает нас к тому, что мы эффективно закроем украинское небо, что мы существенно усилим наши Вооруженные Силы с воздуха, что мы получим принципиально новые мощности", – заявил глава МИД. 

Кулеба сказал, что уже приблизительно понимает временные рамки принятия решений по самолетам для Украины, но не будет их пока озвучивать.

Он подчеркнул, что визит президента Владимира Зеленского в Италию, Германию, Францию и Великобританию имеет решающее значение в вопросе формирования авиационной коалиции.

"Параллельно есть трек, как вы понимаете, общение с Соединенными Штатами. Мы общаемся по всем каналам с Америкой. Я, когда был на пересадке в Нью-Йорке, по дороге из Гватемалы в Швецию, то как раз со своим коллегой, госсекретарем Блинкеном большую часть разговора мы говорили именно о F-16 и о самолетах. Короче, собираем оружие", – рассказал Кулеба.

  • 2 мая 2023 года спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что эти истребители могут раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок.
  • По его словам, будущая система противовоздушной обороны Украины должна состоять из четырех основных комплексов малого и среднего действия, комплексов ПВО ближнего действия Сухопутных сил и самолетов F-16.
  • В Пентагоне выступили против предоставления Украине F-16.
  • Президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники не дают Украине истребители F-16, в том числе из-за опасений, что Россия сможет захватить комплектующие самолетов.
  • 15 мая Великобритания пообещала, что летом 2023 года начнет обучение украинских боевых летчиков. 

Читайте также: Зеленский заявил о формировании коалиции истребителей для Украины: Думаю, будет успех

Наталья Медведева
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