В ближайшее время Зеленский может посетить Варшаву – МИД Польши

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Варшаву. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает PAP.

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Как отмечается, 28 марта Яблонского на Radio Wnet спросили о возможности визита Зеленского в Варшаву.

"Думаю, это произойдет в ближайшее время, но не будем опережать события. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как это обычно бывает с другими главами государств. В случае с президентом Зеленским такого анонса не будет, по причинам безопасности", – ответил замглавы МИД Польши.

Он подчеркнул, что продолжаются очень интенсивные контакты между лидерами Польши и Украины.

LIGA.net обратилась за комментарием к спикеру президента Сергею Никифорову, он ответил, что Офис президента никогда не анонсирует такие события.

Зеленский приезжал в Польшу 10 февраля 2023 года, после посещения Лондона, Парижа и Брюсселя.

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Наталія Медведєва , Юрій Смірнов

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