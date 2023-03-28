UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ближайшее время Зеленский может посетить Варшаву – МИД Польши

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 10:16
В ближайшее время Зеленский может посетить Варшаву – МИД Польши - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить Варшаву. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский, передает PAP.

Как отмечается, 28 марта Яблонского на Radio Wnet спросили о возможности визита Зеленского в Варшаву.

"Думаю, это произойдет в ближайшее время, но не будем опережать события. Мы точно не будем анонсировать этот визит, как это обычно бывает с другими главами государств. В случае с президентом Зеленским такого анонса не будет, по причинам безопасности", – ответил замглавы МИД Польши.

Он подчеркнул, что продолжаются очень интенсивные контакты между лидерами Польши и Украины.

LIGA.net обратилась за комментарием к спикеру президента Сергею Никифорову, он ответил, что Офис президента никогда не анонсирует такие события.

Читайте также: Польша выделила Украине в прошлом году помощи более чем на $7 миллиардов

Наталія Медведєва, Юрій Смірнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский польша
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 