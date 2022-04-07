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В Бородянке самолеты РФ с низкой высоты бомбили дома, живых там уже не найти: Монастырский

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 03:26
В Бородянке самолеты РФ с низкой высоты бомбили дома, живых там уже не найти: Монастырский - Фото
Бородянка (Фото: Телеграм Алексея Кулебы)

Российские самолеты обстреливали многоэтажки в Бородянке ракетами с низкой высоты, а потом оккупанты не дали спасателям возможности разобрать завалы. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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По его словам, Бородянка – один из самых разрушенных населенных пунктов Киевской области.

"Местные жители рассказывают о том, как самолеты в первые дни войны заходили и ракетами с низкой высоты обстреливали эти дома", – отметил Монастырский.

Оккупанты полностью разрушили 10 многоэтажных жилых домов.

По словам Монастырского, спасателям ГСЧС нужна неделя для того, чтобы разобрать один разрушенный многоэтажный дом.

Министр рассказал, что спасатели начали разбирать завалы еще месяц назад, сразу после бомбежки, но оккупанты стали обстреливать их и их технику.

"Спасатели на следующий день снова вернулись и снова начали продолжать разборы завалов. И можно было спасти тех людей, которые были под этими завалами... Однако спасатели были снова обстреляны и после этого не имели доступа к этому месту. Мы понимаем, что уже живых людей здесь не осталось", – сказал Монастырский.

  • 5 апреля глава гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что поселок Бородянка Киевской области, который также был оккупирован российскими войсками, почти полностью разрушен. Российские фашисты убили там сотни мирных жителей.

Читайте также: Бородянка. Оккупанты стреляли по пытавшимся достать людей из-под завалов – глава поселка

Наталия Медведева
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