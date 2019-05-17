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17.05.2019, 13:20

В БПП сообщили, с кем готовы говорить о новой коалиции

В БПП сообщили, с кем готовы говорить о новой коалиции - Фото
Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Луценко, коалиция может быть создана с теми, с кем совпадет курс

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В Блоке Петра Порошенко рассказали, с кем готовы вести переговоры по формированию новой коалиции. Об этом заявила заместитель главы фракции БПП Ирина Луценко в комментарии журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос, будет ли БПП принимать участие в формировании новой коалиции, Луценко сказала: "Если этот курс, который будет предложен депутатами разных фракций, будет полностью совпадать с тем курсом, которого придерживался БПП, все может быть".

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Она отметила, что первая коалиция в Раде восьмого созыва состояла из пяти фракций БПП, НФ, Самопомощи, Радикальной партии и Батькивщины. "Поэтому все возможно. Если после выборов все опомнились и готовы дальше идти по пути реформ, которые мы вместе... голосовали, то посмотрим", - добавила Луценко.

Ранее сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о решении парламентской фракции Народный фронт выйти из коалиции и, соответственно, о прекращении существования коалиции.

Лидер фракции Самопощь Олег Березюк заявил, что новой коалиции в парламенте не будет - "нет логики" и незачем.

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Теги: БПП, рада, коалиция
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