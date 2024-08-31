В Британии будущих командиров взводов ВСУ готовят к штурмам вражеских траншей – фото
В Великобритании в рамках операции Интерфлекс будущие командиры взводов ВСУ под руководством инструкторов из Австралии и Финляндии учатся и отрабатывают штурм вражеских траншей. Об этом сообщил Генштаб и опубликовал соответствующие фото.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
Отмечается, что начиная с этапа сбора и анализа разведывательной информации, подготовки и доведения боевого приказа военные проходят все необходимые этапы для успешного выполнения задач.
"От штурма окопов до занятия круговой обороны после их зачистки от противника – каждый шаг важен для обеспечения безопасности и эффективности действий на поле боя", – сказано в сообщении.
Также украинские военнослужащие проходят занятия по огневой подготовке, тактической медицине и действиям в урбанизированной местности.
- В мае ВСУ отрабатывали в Британии захват и зачистку городских застроек от врага: смотрите видео.
- 24 августа немецкое издание Welt писало, что Европейский Союз продолжает анализировать возможность отправки военных инструкторов в Украину.