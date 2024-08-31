В Британии будущих командиров взводов ВСУ готовят к штурмам вражеских траншей – фото

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В Великобритании в рамках операции Интерфлекс будущие командиры взводов ВСУ под руководством инструкторов из Австралии и Финляндии учатся и отрабатывают штурм вражеских траншей. Об этом сообщил Генштаб и опубликовал соответствующие фото.

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Отмечается, что начиная с этапа сбора и анализа разведывательной информации, подготовки и доведения боевого приказа военные проходят все необходимые этапы для успешного выполнения задач.

"От штурма окопов до занятия круговой обороны после их зачистки от противника – каждый шаг важен для обеспечения безопасности и эффективности действий на поле боя", – сказано в сообщении.

Также украинские военнослужащие проходят занятия по огневой подготовке, тактической медицине и действиям в урбанизированной местности.