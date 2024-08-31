У Британії майбутніх командирів взводів ЗСУ готують до штурмів ворожих траншей – фото

Навчання передбачають штурми ворожих окопів, зайняття кругової оборони, зачистку від противника та інше

У Великій Британії в межах операції Інтерфлекс майбутні командири взводів ЗСУ під керівництвом інструкторів з Австралії та Фінляндії навчаються та відпрацьовують штурм ворожих траншей. Про це повідомив Генштаб та опублікував відповідні фото.

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Зазначається, що починаючи з етапу збору та аналізу розвідувальної інформації, підготовки та доведення бойового наказу, військові проходять всі необхідні етапи для успішного виконання завдань.

"Від штурму окопів до зайняття кругової оборони після їх зачистки від противника – кожен крок важливий для забезпечення безпеки та ефективності дій на полі бою", – йдеться у повідомленні.

Також українські військовослужбовці проходять заняття з вогневої підготовки, тактичної медицини та дій в урбанізованій місцевості тощо.