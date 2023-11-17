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В Британии написали, что РФ "впервые" использовала А-50 в Украине для С-400. ВСУ возразили

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 13:03
В Британии написали, что РФ
Самолет А-50 (Фото: ресурс оккупантов)

Разведка Великобритании написала, что Россия "впервые" начала использовать радиолокационный самолет А-50 для обнаружения целей над Украиной, однако это является преувеличением и спекуляцией.

В очередной сводке британского Минобороны сказано, что россияне, вероятно, впервые использовали самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 для определения целей над Украиной для зенитно-ракетного комплекса С-400.

Британцы пишут, что это дополняет основную задачу А-50 по координации истребительной авиации. 

Отмечается, что по сравнению с обычным наземным радаром самолет может быть использован для обнаружения авиации на больших расстояниях. 

"Россия, вероятно, ускорила интеграцию А-50 и С-400 отчасти потому, что она обеспокоена перспективой развертывания Украиной боевых самолетов от Запада. Существует вероятность того, что РФ пойдет на больший риск, направив A-50 ближе к фронту, чтобы эффективно выполнять новую роль", — сказано в сводке. 

Собеседник LIGA.net в командовании Воздушных сил, который знаком с вопросом, заявил, что подобные публикации являются преувеличением, так как россияне используют самолеты А-50 в разных целях на протяжении всего полномасштабного вторжения. 

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Дмитрий Гриниченко, Милана Головань
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