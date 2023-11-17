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У Британії написали, що РФ "вперше" використала А-50 в Україні для С-400. У ЗСУ заперечили

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 13:03
У Британії написали, що РФ
Літак А-50 (Фото: ресурс окупантів)

Розвідка Великої Британії написала, що Росія "вперше" почала використовувати радіолокаційний літак А-50 для виявлення цілей над Україною, проте це є перебільшенням та спекуляцією.

У черговому зведенні британського Міноборони сказано, що росіяни, ймовірно, вперше використали літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 для визначення цілей над Україною для зенітно-ракетного комплексу С-400.

Британці пишуть, що це доповнює основне завдання А-50 щодо координації винищувальної авіації.

Зазначається, що порівняно із звичайним наземним радаром літак може бути використаний для виявлення авіації на великих відстанях.

"Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію А-50 та С-400 частково тому, що вона стурбована перспективою розгортання Україною бойових літаків від Заходу. Існує ймовірність того, що РФ піде на більший ризик, направивши A-50 ближче до фронту, щоб ефективно виконувати нову роль", — сказано у зведенні.

Співрозмовник LIGA.net у командуванні Повітряних сил, який знайомий із питанням, заявив, що подібні публікації є перебільшенням, оскільки росіяни використовують літаки А-50 у різних цілях протягом усього повномасштабного вторгнення.

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Дмитро Гриниченко, Мілана Головань
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