У Британії написали, що РФ "вперше" використала А-50 в Україні для С-400. У ЗСУ заперечили

Розвідка Великої Британії написала, що Росія "вперше" почала використовувати радіолокаційний літак А-50 для виявлення цілей над Україною, проте це є перебільшенням та спекуляцією.

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У черговому зведенні британського Міноборони сказано, що росіяни, ймовірно, вперше використали літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 для визначення цілей над Україною для зенітно-ракетного комплексу С-400.

Британці пишуть, що це доповнює основне завдання А-50 щодо координації винищувальної авіації.

Зазначається, що порівняно із звичайним наземним радаром літак може бути використаний для виявлення авіації на великих відстанях.

"Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію А-50 та С-400 частково тому, що вона стурбована перспективою розгортання Україною бойових літаків від Заходу. Існує ймовірність того, що РФ піде на більший ризик, направивши A-50 ближче до фронту, щоб ефективно виконувати нову роль", — сказано у зведенні.

Співрозмовник LIGA.net у командуванні Повітряних сил, який знайомий із питанням, заявив, що подібні публікації є перебільшенням, оскільки росіяни використовують літаки А-50 у різних цілях протягом усього повномасштабного вторгнення.

Українські льотчики вже проходять практичне навчання на F-16 – Повітряні сили.

20 серпня 2023 року Данія повідомила, що передасть Україні 19 літаків, Нідерланди – невідому кількість (країна має 42 борти; скільки з них віддадуть ЗСУ – не сказано).

30 жовтня прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що перші F-16 вирушать до Румунії "протягом двох тижнів". 7 листопада п'ять винищувачів F-16 ВПС Нідерландів перекинули до Румунії.

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