В декабре Украина получит все обещанные Штатами комплексы Vampire
Командование Военно-морских сил США заявило, что в декабре Украина получит все 14 обещанных США единиц комплексов противодействия беспилотникам Vampire.
В ВМС заявили, что разработка, производство и поставка систем проходят в максимально короткие сроки под руководством специальной команды разработок точных видов вооружения PMA-242 ВМС США.
"Мы поставили первые четыре системы всего за шесть месяцев, используя инновационную стратегию заключения контрактов и усердно работая, чтобы идти в ногу с быстрым развитием системы", – заявил заместитель руководителя программы иностранных продаж Кевин Распет.
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ВМС США также сообщили, что вместе с новой партией Vampire должны поступить первые ракеты APKWS, оснащенные бесконтактным детонатором. Это произойдет в ближайшие недели.
- 6 декабря 2023 года президент США Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- 7 декабря стало известно, что Сенат США не вынес на рассмотрение новый пакет военной помощи Украине, 51 сенатор проголосовал против прекращения дебатов вокруг документа.
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