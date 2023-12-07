В декабре Украина получит все обещанные Штатами комплексы Vampire

В декабре 2023 года США передадут Украине комплексы Vampire, разработанные для обнаружения и перехвата беспилотников

Комплекс Vampire (Фото: Командование Военно-морских сил США)

Командование Военно-морских сил США заявило, что в декабре Украина получит все 14 обещанных США единиц комплексов противодействия беспилотникам Vampire.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

В ВМС заявили, что разработка, производство и поставка систем проходят в максимально короткие сроки под руководством специальной команды разработок точных видов вооружения PMA-242 ВМС США.

"Мы поставили первые четыре системы всего за шесть месяцев, используя инновационную стратегию заключения контрактов и усердно работая, чтобы идти в ногу с быстрым развитием системы", – заявил заместитель руководителя программы иностранных продаж Кевин Распет.

Смотрите также: Дроны украинского производства Vampire уничтожили склад и ББМ россиян под Бахмутом – видео

ВМС США также сообщили, что вместе с новой партией Vampire должны поступить первые ракеты APKWS, оснащенные бесконтактным детонатором. Это произойдет в ближайшие недели.

СПРАВКА. Полевые испытания мобильной системы Vampire начались в 2021 году. Система управляемого вооружения зенитного комплекса интегрирует оптико-электронную систему WESCAM MX-10 с тепловизионной и телевизионной камерами, отвечающую за обнаружение целей и наводку и пусковую установку четырех 70-мм управляемых ракет. Основой комплекса является управляемая 70-мм ракета APKWS производства компании BAE Systems. Она оснащена дистанционным детонатором для перехвата воздушных целей. Первые Vampire были включены в военный пакет США для Украины в июле 2023 года.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

7 декабря стало известно, что Сенат США не вынес на рассмотрение новый пакет военной помощи Украине, 51 сенатор проголосовал против прекращения дебатов вокруг документа.

Читайте также: Reuters: Украина передала США список оружия для победы. Там авиация, ракеты, танки и ПВО