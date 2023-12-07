У грудні Україна отримає всі обіцяні Штатами комплекси Vampire
Командування Військово-морських сил США заявило, що в грудні Україна отримає всі 14 обіцяних США одиниць комплексів протидії безпілотникам Vampire.
У ВМС заявили, що розробка, виробництво та постачання систем проходять у максимально короткі терміни під керівництвом спеціальної команди розробок точних видів озброєння PMA-242 ВМС США.
"Ми поставили перші чотири системи лише за шість місяців, використовуючи інноваційну стратегію укладання контрактів і старанно працюючи, щоб йти в ногу зі швидким розвитком системи", – заявив заступник керівника програми іноземних продажів Кевін Распет.
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ВМС США також повідомили, що разом з новою партією Vampire повинні надійти перші ракети APKWS, оснащені безконтактним детонатором. Це станеться найближчими тижнями.
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- 7 грудня стало відомо, що сенат США не виніс на розгляд новий пакет військової допомоги Україні, 51 сенатор проголосував проти припинення дебатів довкола документа.
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