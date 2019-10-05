В деле Трамп-Зеленский появился второй свидетель из разведки США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (скриншот)

Еще один сотрудник американского разведывательного сообщества может дать показания в деле о возможном давлении президента США Дональда Трампа на президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, новый свидетель имеет более точную информацию по делу о попытке Трампа заставить украинскую власть начать расследование против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Смотрите также: Трампа разозлил вопрос журналиста об Украине: видео

Новый свидетель уже говорил с генеральным инспектором разведсообщества США Майлом Аткинсоном.

Разведчик рассказал ему, что имеет показания, основанные на разговорах с рядом чиновников Белого дома.

Детали разговора не раскрываются.

Недавно была опубликована стенограмма разговора Зеленского с Дональдом Трампом.

В беседе украинский президент сообщил, что новый генпрокурор, который "на 100% будет его человеком ", рассмотрит дело о компании Хантера Байдена - сына Джозефа Байдена политического конкурента Трампа.

Из-за этого в Конгрессе инициировали импичмент хозяину Белого дома.

Читайте также: Трамп: Происходящее - это не импичмент, а госпереворот