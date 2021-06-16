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В день саммита Байден-Путин. Посла Украины примут в Госдепе США

16.06.2021, 08:10
В день саммита Байден-Путин. Посла Украины примут в Госдепе США - Фото
Оксана Маркарова (Фото: пресс-служба Open Ukraine)

Посла Украины в США Оксану Маркарову примут в Госдепартаменте США в день встречи американского президента Джо Байдена с российским – Владимиром Путиным. Соответствующая информация опубликована в расписании на сайте Госдепа.

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Отмечается, что Маркарова встретится с Филиппом Рикером – исполняющим обязанности помощником госсекретаря США Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии.

Встреча запланирована на 19:00 по Вашингтону 16 июня. В Женеве, где будут встречаться Байден с Путиным, в это время будет 23:00, а в Киеве – 00:00 17 июня.

Встреча Маркаровой и Рикера будет проходить в закрытом для освещения прессой режиме.

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Марк Сировой
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Оксана Маркарова посол госдеп джо байден владимир путин Филип Рикер Энтони Блинкен саммит
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