В день саммита Байден-Путин. Посла Украины примут в Госдепе США

Посла Украины в США Оксану Маркарову примут в Госдепартаменте США в день встречи американского президента Джо Байдена с российским – Владимиром Путиным. Соответствующая информация опубликована в расписании на сайте Госдепа.

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Отмечается, что Маркарова встретится с Филиппом Рикером – исполняющим обязанности помощником госсекретаря США Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии.

Встреча запланирована на 19:00 по Вашингтону 16 июня. В Женеве, где будут встречаться Байден с Путиным, в это время будет 23:00, а в Киеве – 00:00 17 июня.

Встреча Маркаровой и Рикера будет проходить в закрытом для освещения прессой режиме.

Сегодня в Женеве состоится встреча Байдена с Путиным. Планируется, что она продлится пять часов.

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Марк Сировой

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