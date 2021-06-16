В день саммита Байден-Путин. Посла Украины примут в Госдепе США
Посла Украины в США Оксану Маркарову примут в Госдепартаменте США в день встречи американского президента Джо Байдена с российским – Владимиром Путиным. Соответствующая информация опубликована в расписании на сайте Госдепа.
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Отмечается, что Маркарова встретится с Филиппом Рикером – исполняющим обязанности помощником госсекретаря США Энтони Блинкена по делам Европы и Евразии.
Встреча запланирована на 19:00 по Вашингтону 16 июня. В Женеве, где будут встречаться Байден с Путиным, в это время будет 23:00, а в Киеве – 00:00 17 июня.
Встреча Маркаровой и Рикера будет проходить в закрытом для освещения прессой режиме.
- Сегодня в Женеве состоится встреча Байдена с Путиным. Планируется, что она продлится пять часов.
- По данным Axios, в Белом доме отказались приглашать президента Зеленского в Вашингтон перед встречей Байден-Путин после скандала с увольнением руководства Нафтогаза. В то же время 7 июня Зеленский и Байден поговорили по телефону, президента Украины пригласили в Белый дом на июль.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Украина не признáет какие-либо договоренности о ней на встрече Байден-Путин.
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