"Достойный противник". Байден и Путин обменялись мнениями друг о друге накануне встречи

Президент США Джо Байден назвал лидера России Владимира Путина "достойным соперником". Об этом он заявил на пресс-конференции после саммита НАТО. Путин же в интервью NBC назвал Байдена "совершенно другим человеком" в сравнении с 45-м президентом США Дональдом Трампом.

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"Я встречался с ним (Путиным, – ред.). Он умный. Он жесткий. И я обнаружил, что он – как говорят при игре в мяч – достойный противник", – сказал Байден.

Он добавил, что даст понять Путину – есть области, где США и РФ могут сотрудничать. Однако, США "ответят тем же", если Путин не пожелает сотрудничать и продолжит действовать в том же ключе, в том числе в области кибербезопасности, предупредил Байден.

В целом Байден сказал, что задача саммита – рассмотреть сферы, в которых сотрудничество между странами возможно, и провести красные линии по вопросам, где согласия нет.

При этом он отметил, что при соглашениях с противниками никто не говорит "Я вам доверяю", а говорят "Это то, чего я от вас ожидаю".

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После очередного вопроса, считает ли Байден Путина убийцей, президент США рассмеялся.

"Я считаю, что в прошлом он по сути признал, что были определенные вещи, которые он сделал бы или делал. Но послушайте, когда мне задали этот вопрос в прямом эфире, я ответил честно. Я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения предстоящей встречи", – добавил он.

Путин же несколько дней назад в интервью NBC сказал, что Байден радикально отличается от Трампа, поскольку является карьерным политиком.

"Он провел почти всю свою сознательную жизнь в политике, много лет провел в Сенате США. Он совершенно другой человек. В этом есть как преимущества, так и недостатки. Надеюсь, что от действующего президента не будет импульсивных действий", – сказал он.

Путин также отметил, что отношения США и России находятся сейчас в "нижней точке". Байден позже согласился с этим.

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Марк Сировой

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