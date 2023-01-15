В Днепре из-под завалов разрушенного россиянами дома спасли женщину

Спасатели ГСЧС достали из-под завалов разрушенного россиянами многоэтажными домами женщину. Ее услышали еще ночью, но вытащить ее смогли только около 11:30, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Женщина, которую спасатели услышали во время минуты тишины около часа ночи 15 января, в 11:30 была спасена из-под завалов разрушенного дома в Днепре. Боремся за каждую жизнь", – написал он в Facebook.

Спасти удалось уже 39 человек, среди которых были шесть детей.

По состоянию на 11:30 в Днепре погиб 21 человек, в том числе один ребенок, более 70 получили травмы.

По информации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области разыскиваются 40 человек, говорится в сообщении заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

14 января Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет и 10 пусков управляемых авиаракет. Уничтожено 18 КР и 7 КАР.

Одна из запущенных Россией крылатых ракет Х-22 попала в многоэтажку в Днепре по ул. Набережная Победы. Такие ракеты разрабатывались для уничтожения авианосных групп в море.

В панельном доме, в который попала ракета, полностью уничтожен целый подъезд со второго до девятого этажа. Количество разрушенных квартир – более 70.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.