В Днепре завершен разбор завалов дома, по которому РФ ударила ракетой 28 июня – фото

Из-за российской атаки погибли три человека, 12 пострадали – трое из них до сих пор находятся в больнице

Фото: ГСЧС

Специалисты завершили работы по разбору завалов девятиэтажки в Днепре, по которой россияне ударили ракетой 28 июня. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Из-за российской атаки погибли три человека, 12 пострадали – трое из них до сих пор находятся в больнице, а 51 человек получил помощь от психологов, отметило ведомство.

В целом специалисты разобрали и вывезли около 2000 тонн строительных конструкций и мусора – от ГСЧС были привлечены верхолазы, спасатели, которые разбирали завалы вручную, а также кинологи для поиска людей.

Фото: Telegram Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА

Фото: Telegram Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА

Фото: Telegram Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА

Фото: ГСЧС

Вечером 28 июня 2024 года Россия ударила по девятиэтажке в Днепре. Сначала сообщалось, что один человек погиб, 12 пострадали, еще пять пропали без вести. 2 июля из-под завалов извлекли тело второй жертвы.

Утром 3 июля РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Днепру. В результате атаки поврежден торгово-развлекательный комплекс, который был частично разрушен во время массированного удара в конце 2023 года.

В Днепре умерла 58-летняя женщина, пострадавшая во время удара 3 июля: количество погибших возросло до семи человек.

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