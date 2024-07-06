У Дніпрі завершено розбір завалів будинку, по якому РФ вдарила ракетою 28 червня – фото

Через російську атаку загинуло троє людей, 12 постраждали – троє з них досі перебувають у лікарні

Фото: ДСНС

Фахівці завершили роботи з розбору завалів дев'ятиповерхівки у Дніпрі, по котрій росіяни вдарили ракетою 28 червня. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Через російську атаку загинуло троє людей, 12 постраждали – троє з них досі перебувають у лікарні, а 51 людина отримала допомогу від психологів, зазначило відомство.

Загалом фахівці розібрали та вивезли майже 2000 тонн будівельних конструкцій та сміття – від ДСНС були залучені верхолази, рятувальники, які розбирали завали вручну, а також кінологи для пошуку людей.

Фото: Telegram Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА

Фото: Telegram Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА

Фото: Telegram Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА

Фото: ДСНС

Увечері 28 червня 2024 року Росія вдарила по дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Спочатку повідомлялося, що одна людина загинула, 12 постраждали, ще п'ять зникли безвісти. 2 липня з-під завалів дістали тіло другої жертви.

Зранку 3 липня РФ завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджено торговельно-розважальний комплекс, який було частково зруйновано під час масованого удару наприкінці 2023 року.

У Дніпрі померла 58-річна жінка, яка постраждала під час удару 3 липня: кількість загиблих зросла до семи людей.

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